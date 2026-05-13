Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Hauptzollamt Augsburg stellt Jahresbilanz 2025 vor

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Augsburg/Schwaben (ots)

Über 5,2 Milliarden Euro hat das Hauptzollamt Augsburg im Jahr 2025 für den Bundeshalt und den Haushalt der Europäischen Union (EU) eingenommen. "Mit seinen Einnahmen trägt das Hauptzollamt Augsburg seinen Teil zur finanziellen Leistungsfähigkeit Deutschlands und der EU bei", erklärt Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg.

Warenverkehr

Die sechs Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Augsburg fertigten mehr als 6,5 Millionen Sendungsposition ab. Dabei erhoben die Beamten mehr als eine Milliarde Euro Einfuhrumsatzsteuer. Die Zölle, die bei der Einfuhr bestimmter Waren erhoben werden, belaufen sich auf knapp 45 Millionen Euro und werden an die EU abgeführt. Bei der Kontrolle des Warenverkehrs achten die Zöllnerinnen und Zöllner u.a. auch auf verbotene, gefälschte oder genehmigungspflichtige Waren. Im Bereich der Marken- und Produktpiraterie lagen die Aufgriffszahlen mit rund 26.000 Stück um ein achtfaches höher als im Jahr 2024. Auch die Anzahl der Feststellung mit Arzneimittel erhöhte sich um mehr als das Doppelte auf 580.

Verbrauch- und Verkehrsteuern

Mit über 3,5 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro Energiesteuer, bilden die Verbrauchsteuern den größten Anteil der Einnahmen. Die erhobene Tabaksteuer von rund 46,7 Millionen Euro verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr. Die Biersteuer, deren Ertrag den Ländern zufließt, brachte dem Freistaat Bayern zirka 38,5 Millionen Euro ein. Die Beamten des Hauptzollamts Augsburg nahmen knapp 560 Millionen Euro an Kraftfahrzeugsteuer ein.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Fast 600 Arbeitgeber wurden im vergangenen Jahr geprüft. Im Nachgang zu den Prüfungen leiteten die Beamten über 2.200 Strafverfahren und über 1.200 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gleichzeitig konnten mehr als 1.800 Strafverfahren und fast 1.200 Bußgeldverfahren erledigt werden. Der im Rahmen der umfangreichen straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen festgestellte finanzielle Schaden liegt bei 15,7 Millionen Euro. "Die risikoorientierte Wahrnehmung der Prüf- und Ermittlungstätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit steigert die Effizienz der Zöllnerinnen und Zöllner," teilt Kube mit.

Kontrolleinheiten

Die Kontrolleinheiten Verkehrswege sowie die Kontrolleinheiten Flughafen am Flughafen Memmingerberg und Augsburg haben bei ihren Kontrollen mehr als 250.000 Zigaretten, über 60 Waffen und rund 105 Kilogramm verschiedener Substanzen Betäubungsmittel sichergestellt.

Der Zoll - eine Verwaltung mit breitem Aufgabenspektrum

Mit seinen über 800 Beschäftigten nimmt das Hauptzollamt Augsburg nicht nur Aufgaben im waffentragenden Vollzugsbereich, d.h. bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit an vier Standorten und bei den Kontrolleinheiten auf der Straße und den Flughäfen wahr. Auch die Zöllnerinnen und Zöllner im Innendienst, die mit der Steuererhebung, der Warenabfertigung oder der Ahndung von Straf- und Ordnungswidrigkeiten betraut sind, leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Finanzierung staatlicher Aufgaben. Der Zoll steht für berufliche Vielfalt, Karrierechancen, Gleichbehandlung und sichere Arbeitsplätze sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wir sind der Zoll

75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland möchte das Hauptzollamt Augsburg mit Ihnen am 18. Juli 2026 feiern. Wir sind der ZOLL - beim Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg beim Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Göggingen, können Sie sich ein Bild von der vielfältigen Arbeit beim Zoll machen. Von 12:30 bis 16:00 Uhr stehen Ihnen die Zollbeamtinnen und -beamten Rede und Antwort. Ein abwechslungsreiches Programm wird die Veranstaltung abrunden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

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