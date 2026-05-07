Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Augsburger Zoll überprüft Kurier-, Express- und Paketdienstleister

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Augsburg/Lindau/Kempten/Ingolstadt/Schwaben/Oberbayern (ots)

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in der Kurier-, Express- und Paketdienstleisterbranche am 06.05.2026 hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg 47 Unternehmen geprüft. Dabei wurden über 100 Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt.

Im Fokus stand die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie die Einhaltung des Mindestlohns. Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten bereits sieben Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Nichtmitführens von Ausweispapieren ein. Diese Zahlen können sich noch erhöhen, da sich an die durchgeführten Personenbefragungen umfangreiche Nachprüfungen anschließen.

Die FKS führt regelmäßig bundesweite Schwerpunkt- sowie Sonderprüfungen und örtliche Prüftage auf Basis eines risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Es wird unter Anderem geprüft, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, der Mindestlohn eingehalten wird, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden, Ausländer über die für eine Aufnahme der Beschäftigung erforderliche Genehmigung bzw. Aufenthaltstitel verfügen oder ggf. sogar ausbeuterische Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit bzw. Menschenhandel im Zusammenhang mit der Beschäftigung vorliegen. Die FKS trägt damit entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme bei und ermöglicht faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen.

HINWEIS:

Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere

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