Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburg Open beim Hauptzollamt Augsburg/Einblicke in die Aufgabenvielfalt des Zolls

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Augsburg/Schwaben (ots)

Das Hauptzollamt Augsburg öffnete seine Türen bei Augsburg Open. Interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden hier die Antwort auf die Frage "Was macht eigentlich der Zoll?". Die Zöllner informierten anhand von Vorträgen über das breite Aufgabenspektrum der Zollverwaltung. Auch über die 75-jährige Geschichte des Zolls in der Bundesrepublik Deutschland lernten die Besucher so einiges. Von der Gründung im Jahre 1950 über die erste Frau in der Zollverwaltung bis heute - der Zoll im Wandel. Neben Einblicke in die Themen Artenschutz, Produktpiraterie und Steuererhebung erhielten die Bürgerinnen und Bürger zudem einen praktischen Eindruck von der Arbeit der Kontrolleinheit Verkehrswege. "Durch die vom Zoll erhobenen Verbrauch- und Verkehrsteuern, beispielsweise Kaffee-, Strom- und Kraftfahrzeugsteuer, hat jeder Bürger und jede Bürgerin indirekt Kontakt mit Zoll" erklärte Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg.

Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg

75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland möchte das Hauptzollamt Augsburg mit Ihnen am 18. Juli 2026 feiern. Wir sind der ZOLL - beim Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg beim Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Göggingen, können Sie sich ein Bild von der vielfältigen Arbeit beim Zoll machen. Von 12:30 bis 16:00 Uhr stehen Ihnen die Zollbeamtinnen und -beamten Rede und Antwort. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

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