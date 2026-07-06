Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Brandstiftungen im Waldgebiet an der Blauen Lagune

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (02. Juli 2026), gegen 23:15 Uhr, und am Freitag (03. Juni 2026) gegen 19:30 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei jeweils Brandgeruch im Waldgebiet an der Jülicher Straße etwa in Höhe der Blauen Lagune gemeldet. Durch die Feuerwehr Wachtendonk wurden in beiden Fällen kleinere Brandstellen entdeckt und abgelöscht. Eine weitere Ausbreitung konnte dadurch verhindert werden. Die Feuer, die überwiegend im Unterholz brannten, waren mehrere Quadratmeter groß und offensichtlich absichtlich angezündet worden. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Brandstiftungen bzw. zu verdächtigen Feststellungen im Waldgebiet zwischen der Jülicher Straße und der Leuther Landstraße bzw. dem Herscheler Weg machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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