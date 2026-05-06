Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugen nach Straßenraub gesucht + Einbrüche + Hündin überfahren

Giessen (ots)

Gießen: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Zwei Kriminelle suchen Ermittler der Kriminalpolizei nach einem Straßenraub am Donnerstag (30.4.). Eine 70-Jährige befand sich zu Fuß in der Hofmannstraße, als ein Mann und eine Frau auf sie zukamen. Die beiden hielten ihr Opfer fest und zogen an einer mitgeführten Tasche. Sie erbeuteten die Geldbörse der Frau und flüchteten. Kurz zuvor hatten sie ihr Opfer bereits in einem nahegelegenen Supermarkt bedrängt und offenbar erfolglos versucht, die Frau abzulenken und zu bestehlen.

Bei den Gesuchten handelt es sich um einen etwa 45-jährigen und ca. 175 cm großen Mann mit Halbglatze. Er trug einen cremefarbenen Anzug. Seine Begleiterin war etwa 40 Jahre alt und 165 cm - 170 cm groß. Sie hatte braune Haare, mit streng nach hinten frisiertem Knoten. Die Kriminelle trug eine Jacke mit Bluse darunter und einen Rock.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat den Vorfall in der Hofmannstraße zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr bemerkt? Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Heuchelheim: Einbruch in Rathaus

Zwischen Montag (4.5.), 16 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, drang ein Unbekannter in das Rathaus in der Straße Linnpfad ein. Er brach eine Nebentür auf und durchsuchte Büroräume. Vermutlich ohne Beute flüchtete der Einbrecher unbemerkt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Heuchelheim: Drei Einbrecher flüchten - Zeugen gesucht

Am Montagabend (4.5.) um 22.12 Uhr bemerkte eine Zeugin Einbrecher im Pfarrbüro der evangelischen Martinsgemeinde. Einer der drei hatte sich bereits Zugang durch ein Fenster verschafft. Als die Kriminellen die Zeugin bemerkten, flüchteten sie sofort.

Während zu einem der Gesuchten keine Beschreibung vorliegt, wurde einer der Einbrecher als 170 cm - 175 cm groß und etwa Anfang 20 beschrieben. Er war dünn und hatte einen dunkleren Hautteint. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Der dritte Gesuchte hatte ein helles, vermutlich graues Oberteil an und eine Kappe auf.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen?

Die Ermittler prüfen auch Zusammenhänge zu anderen Taten und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg/B429: Hündin überfahren

Am Mittwoch (29.4.) kam es zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 429, bei dem eine Hündin überfahren wurde.

Eine junge Schäferhündin war auf die Fahrbahn zwischen Wettenberg und dem Lahnfelddreieck (etwa in Höhe Weilburger Grenze) gelaufen. In der Folge erfasste ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Hündin. Sie starb, der Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Trotz Auslesung des Chips ist der Hundehalter bislang unbekannt, eine Zeugin meldete den Sachverhalt bei der Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer war im genannten Zeitraum auf der B 429 unterwegs und kann Angaben zum Unfallfahrzeug machen? Wer kann Angaben zum Hundehalter machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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