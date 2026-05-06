Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Hitlergruß gezeigt und nationalsozialistische Parole gerufen + schwarze Mercedes C-Klasse mit auffälligem Fahrmanöver auf B3 - Polizei sucht Zeugen + gegen Zaun gekracht

Giessen (ots)

Marburg: Hitlergruß gezeigt und nationalsozialistische Parole gerufen

Ein Zeuge informierte gestern Abend (5. Mai) gegen 23 Uhr den Polizeinotruf über eine Personengruppe, die an einer Bushaltestelle in der Straße "Pilgrimstein" im Bereich der Hausnummer 35 stand. Aus der Gruppe heraus zeigte eine Frau einen Hitlergruß und rief eine nationalsozialistische Parole. Ein Mann stellte sich neben sie und zeigte ebenfalls einen Hitlergruß. Die Personen sollen zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Marburger Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung keine Personen mehr antreffen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

B3 - Marburg: Schwarze Mercedes C-Klasse mit auffälligem Fahrmanöver - Polizei sucht Zeugen

Marburger Polizisten fiel am Sonntag (3. Mai) gegen 1.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 im Bereich zwischen Messe und der Abfahrt zur B62 eine schwarze Mercedes C-Klasse mit auffälligem Fahrverhalten auf. Die Streife hielt das Fahrzeug an und führte eine Kontrolle durch. Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Ermittler suchen nach Verkehrsteilnehmern, die das auffällige Fahrmanöver beobachtet haben oder dadurch sogar gefährdet wurden. Der 20-Jährige war mit seinem Mercedes auf der B3 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen und zog unmittelbar auf den linken von zwei Fahrstreifen. Anschließend fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit weiter. Sobald sich ein Fahrzeug rechts neben der C-Klasse befand, zog der 20-Jährige auf die rechte Fahrspur, setzte sich dicht hinter das Fahrzeug und fuhr dabei nah auf. Danach wechselte er wieder auf die linke Spur, um anschließend kurz vor dem anderen Fahrzeug wieder nach rechts einzuscheren. Dieses Fahrmanöver wiederholte der Fahrer mehrfach. Zeugen sowie betroffene Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Dautphetal-Friedensdorf: Gegen Zaun gekracht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer krachte zwischen Montagmittag (4. Mai) und Montagabend mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun in der Rathausstraße 6. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die Person am Steuer ihre Fahrt fort. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein rotes, größeres Fahrzeug den Schaden verursacht haben könnte. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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