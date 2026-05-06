Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Achtung! Betrüger rufen an

Giessen (ots)

Mittelhessen: Achtung! Betrüger rufen an

Bei der Polizei in Mittelhessen melden sich derzeit vermehrt Bürgerinnen und Bürger aus allen vier Landkreisen. Betrüger wollen offensichtlich am Telefon Kasse machen: Sie geben sich unter anderem als Polizisten aus und berichten von schweren Verkehrsunfällen, die nahestehende Angehörige verursacht haben sollen. Ziel ist es, an Bargeld für eine angebliche Kaution zu kommen. Aktuell sind die Kriminellen in allen Landkreisen aktiv.

Sollten Sie auch ähnliche Anrufe erhalten, rät die Polizei dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen oder verunsichern. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über den Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell