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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch in Büro
Giessen (ots)
Wetzlar: Einbruch in Büro
Nicht unerheblichen Lärm verursachte ein Krimineller zumindest kurzzeitig bei seinem Einbruch in der Bahnhofstraße in Niedergirmes. Irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntag (3.5.), 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, zerstörte er mit massiver Gewalt eine Tür eines Bürogebäudes. Im Inneren suchte er nach Beute. Er nahm etwas Bargeld, Lautsprecher sowie ein Feuerlöscher mit und entkam unbemerkt. Der verursachte Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro.
Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.
Pierre Gath, Pressesprecher
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