Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Sicher in den Sommerurlaub - Kreispolizeibehörde Kleve informiert und führt Verwiegeaktion durch

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Kreis Kleve (ots)

Die Sommerferien stehen kurz bevor und für viele Menschen beginnt die Reise in den Urlaub. Koffer werden gepackt, Fahrräder verladen und auch Campingmöbel oder der Grill sollen mit ans Urlaubsziel. Schnell ist dabei die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs oder Gespanns erreicht oder sogar überschritten.

Damit Sie sicher an Ihrem Urlaubsort ankommen, bietet die Kreispolizeibehörde Kleve Ihnen die Möglichkeit zu einer kostenfreie Verwiegeaktion von Wohnmobilen, Wohnwagen oder anderen Gespannen. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht am kommenden Montag (13. Juli 2026), in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr Am Nierspark in Geldern die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf der Radlastwaage wiegen zu lassen. Dadurch ist es möglich, eine Rückmeldung darüber zu bekommen, ob das zulässige Gesamtgewicht eingehalten werden kann oder ob noch Gegenstände aus dem Urlaubsgepäck entfernt werden müssen.

13. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Geldern, Am Nierspark, Parkplatz hinter dem Berufskolleg

Mögliche Ordnungswidrigkeiten die im Rahmen der Aktion (Verwiegung oder Beratung) festgestellt werden, werden nicht sanktioniert. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf ihre Teilnahme und wünscht schon jetzt eine gute Fahrt in den Sommerurlaub 2026. (pp)

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