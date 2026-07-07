Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw muss entgegenkommendem Opel Insignia ausweichen

optisch getuntes Fahrzeug entfernt sich von der Unfallstelle

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (05. Juli 2026) kam es gegen 17.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Müllemer Straße in Wachtendonk-Wankum. In einer Linkskurve etwa in Höhe des Kovermühlenweg kamen dem Fahrer eines KIA Carens aus Nettetal, der aus Richtung der Grefrather Landstraße in Richtung Nettetal-Hinsbeck unterwegs war, zwei Pkw entgegen. Das hintere Fahrzeug fuhr sehr weit auf die Fahrbahn des Nettetalers, weshalb dieser sein Fahrzeug nach rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß er mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein und touchierte anschließend noch einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden an der Felge. Das andere Fahrzeug, bei dem es sich um einen grauen oder schwarzen Opel Insignia handeln soll, der als auffallend breit, tiefergelegt und mit breiten Felgen ausgestattet beschrieben wurde, entfernte sich von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des ersten entgegenkommenden Fahrzeuges als wichtiger Zeuge gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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