Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Gebäudebrände mit hohem Sachschaden

Gießen (ots)

Buseck: Am Mittwoch, 27.05.2026, gg. 15.16 Uhr kam es im Ortskern von Alten-Buseck zunächst zu einem Brandgeschehen auf einem Balkon im 1. Stock. Hier breitete sich das Feuer über die Fassade bis in den Dachstuhl aus. Eine 24-jährige Hausbewohnerin und ein 27-jähriger Hausbewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Sie konnten glücklicherweise ohne weitere Behandlungen vor Ort verbleiben. Im weiteren Verlauf des Brandes im eng bebauten Gebiet gerieten auch Teile des Nachbarhauses (Balkon und Hausfassade) in Brand. Der Brand konnte schließlich durch ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften (ca. 150 Einsatzkräfte) gegen 20:45 Uhr vollständig abgelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Das ursprünglich in Brand geratene Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 250.000 EUR geschätzt.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell