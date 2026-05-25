Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Herborn-Hörbach

Gießen (ots)

Herborn: Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montag, 25.05.2026, gegen 16.35 Uhr, auf der B255 in Bereich Herborn-Hörbach. Ersten Erkenntnissen zu Folge wendete 34-Jähriger zunächst auf der K67 und wollte dann aus Richtung Amdorf kommend nach links auf die B255 in Richtung Herborn einbiegen. Hierbei übersah der Kia-Fahrer einen auf der B255 aus Herborn kommenden 52-jährigen Kradfahrer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den 52-Jährigen jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 14.000 Euro. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die B255 war für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungsarbeiten bis 19.35 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Herborn, Tel. 02772-47050, zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

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