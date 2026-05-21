Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 25-Jährigen Vermissten aus Friedberg

Gießen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag, 18. Mai 2026 gg. 23.00 Uhr vermissten 25-Jährigen aus Friedberg wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell