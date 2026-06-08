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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus und Diebstahl in Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Paul-Ehrlich-Straße haben Unbekannte am Wochenende zwei Autos demoliert. Aus einem der Fahrzeuge stahlen sie zudem einen Werkzeugkoffer. Ersten Erkenntnissen zufolge liegt der Schaden bei mindestens 1.500 Euro. Die Täter machten sich offenbar zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, an dem Mercedes und dem Renault zu schaffen. Sie zerstörten die Heckscheibe des C180 und hebelten eine Tür des Megane auf. Zweiteren durchwühlten die Vandalen und beschädigten dabei auch den Innenraum. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Inspektion in der Logenstraße zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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