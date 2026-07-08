Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Antiquitätengeschäft: Kripo sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Montag (6. Juli 2026), 19:00 Uhr und Dienstag (7. Juli 2026), 08:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Tür eines Antiquitätengeschäfts in Emmerich. Der oder die Täter drangen über die beschädigte Tür in das Geschäft an der Hühnerstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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