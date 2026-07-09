LPI-GTH: Pflichtwidrig entfernt
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen auf einem Parkplatz im Fröttstädter Weg geparkten VW und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 29. Juni, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0162133/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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