LPI-J: Versuchter Einbruch in Pkw
Apolda (ots)
In der Zeit vom 19.06.2026, ca. 18:30 Uhr, bis 20.06.2026, ca. 12:30 Uhr, machten sich der oder die unbekannten Täter an einem Pkw zu schaffen, welcher in Apolda in der Straße Brühl 3 auf einem Parkplatz abgestellt war. Vermutlich versuchten der oder die Täter, an das im Pkw befindliche Werkzeug zu gelangen. Dies gelang ihnen nicht, jedoch verursachten sie an dem Pkw Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auffällige Personen zur Tatzeit beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der unten aufgeführten Telefonnummer zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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