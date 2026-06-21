PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Pkw

Apolda (ots)

In der Zeit vom 19.06.2026, ca. 18:30 Uhr, bis 20.06.2026, ca. 12:30 Uhr, machten sich der oder die unbekannten Täter an einem Pkw zu schaffen, welcher in Apolda in der Straße Brühl 3 auf einem Parkplatz abgestellt war. Vermutlich versuchten der oder die Täter, an das im Pkw befindliche Werkzeug zu gelangen. Dies gelang ihnen nicht, jedoch verursachten sie an dem Pkw Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auffällige Personen zur Tatzeit beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der unten aufgeführten Telefonnummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 07:40

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Bad Sulza (ots) - In der Zeit vom 19.06.2026, ca. 19:30 Uhr, bis 20.06.2026, ca. 06:30 Uhr, verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu dem Gelände einer Baustelle zwischen den Ortslagen Niedertrebra und Bad Sulza. Von hier entwendeten der oder die Täter drei Kabeltrommeln im Wert von ca. 5.000,00 Euro und entfernten sich anschließend mit einem Fahrzeug in Fahrtrichtung Bad Sulza. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, wer in der oben beschriebenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren