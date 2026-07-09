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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung - Richtigstellung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 01.07.2026 kam es in den Abendstunden in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein 31-Jähriger (algerisch) von einem 33-Jährigen (libysch) mit einem Messer leicht und entgegen Verlautbarungen in den sozialen Medien, nicht tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei Eisenach hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen. Die Landespolizeiinspektion Gotha weist darauf hin, auf das Teilen von nicht verifizierten Informationen in den sozialen Medien zu verzichten. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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