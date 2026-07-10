LPI-GTH: Berauscht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Nacht, gegen 02.00 Uhr in der Hauptstraße. Dort entzündete sich in einem im Aufbau befindlichen Imbiss ein Feuer. Die Feuerwehr löschte unverzüglich und konnte ein Ausbreiten verhindern. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung ...

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