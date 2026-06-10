Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hochwertiges Fahrrad gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag stahlen Unbekannte ein hochwertiges Mountainbike von einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 0.30 Uhr zu. Bei der Beute handelt es sich um ein graues Fahrrad der Marke Giant mit einem Wert von mehreren tausend Euro. Für die Tataufklärung sucht die Polizei Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Inspektion in der Logenstraße zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell