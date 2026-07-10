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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt- Ergänzungsmeldung

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am 08. Juli ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers im Bereich der B176 (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6311077). Im weiteren Verlauf erlag der 50 Jahre alte Mann seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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