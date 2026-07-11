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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin in den Straßengraben geschleudert

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden war eine 58-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Stadtilmer Straße (L 1048) in Richtung Marlishausen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Arnstadt setzte ein hinter ihr fahrender 41-Jähriger seinen Pkw zum Überholen an. Als sich ihm jedoch ein Fahrzeug im Gegenverkehr näherte, brach der Mann den Überholvorgang ab und kollidierte beim Wiedereinscheren mit der Radfahrerin. Die 58-Jährige wurde in den Graben geschleudert und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an Pkw und Fahrrad wird auf 3.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0172671/2026 zu melden. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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