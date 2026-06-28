Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Außergewöhnlich hohes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst

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Remscheid (ots)

Die Auswirkungen der anhaltenden Omega-Wetterlage waren in den vergangenen Tagen auch in Remscheid deutlich spürbar. Die hohen Temperaturen stellten dabei nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eine besondere körperliche Belastung dar.

Am gestrigen Samstag wurde der Rettungsdienst der Stadt Remscheid zu insgesamt 131 Einsätzen alarmiert. Damit lag das Einsatzaufkommen deutlich über dem üblichen Tagesdurchschnitt. Die hohe Zahl an Einsätzen führte zu einer erheblichen Beanspruchung der eingesetzten Kräfte und der vorhandenen rettungsdienstlichen Ressourcen.

Ein unmittelbarer Zusammenhang mit den hohen Temperaturen lässt sich dabei nicht für jeden einzelnen Einsatz herstellen. Erfahrungsgemäß können länger anhaltende Hitzeperioden jedoch insbesondere für ältere Menschen, Säuglinge und Kleinkinder, chronisch erkrankte Personen sowie Menschen, die im Freien arbeiten oder körperlich aktiv sind, eine besondere gesundheitliche Belastung darstellen.

Die Feuerwehr Remscheid bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, die Auswirkungen der Hitze auf den eigenen Körper ernst zu nehmen. Körperliche Anstrengungen sollten nach Möglichkeit in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden. Zudem ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, geeigneten Sonnenschutz und regelmäßige Aufenthalte an kühleren Orten zu achten. Bitte achten Sie auch auf Angehörige, Nachbarinnen und Nachbarn sowie andere Personen, die möglicherweise Unterstützung benötigen.

Vorsicht beim Baden in öffentlichen Gewässern

Bei hohen Temperaturen bieten Gewässer eine willkommene Abkühlung. Die Feuerwehr Remscheid rät jedoch dringend davon ab, an nicht ausdrücklich ausgewiesenen oder freigegebenen Stellen zu baden.

Insbesondere natürliche oder unbekannte Gewässer können schwer erkennbare Gefahren aufweisen. Hierzu gehören unter anderem steil abfallende Uferbereiche, wechselnde Wassertiefen, Unterwasserhindernisse, Strömungen und erhebliche Temperaturunterschiede. Auch die Wasserqualität wird an nicht ausgewiesenen Badestellen möglicherweise nicht regelmäßig kontrolliert.

Nutzen Sie daher ausschließlich freigegebene Badestellen und beachten Sie die dort geltenden Hinweise und Verbote. Kinder sollten sich am und im Wasser niemals unbeaufsichtigt aufhalten.

Wetterentwicklung weiterhin beobachten

Mit einem bevorstehenden Wetterumschwung können nach einer Hitzeperiode auch kräftige Gewitter, starke Windböen und örtlich begrenzte Starkregenereignisse auftreten. Die tatsächliche Entwicklung kann dabei lokal sehr unterschiedlich ausfallen.

Die Feuerwehr empfiehlt, die aktuellen Wettervorhersagen und amtlichen Warnmeldungen aufmerksam zu verfolgen. Warnungen und Verhaltensempfehlungen können unter anderem über die Warn-App NINA, die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes sowie über lokale Informationskanäle abgerufen werden.

Weiterführende Hinweise zum richtigen Verhalten bei Hitze und Trockenheit stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung:

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Mit-Naturgefahren-umgehen/Hitze-Duerre/hitze-duerre_node.html

Die Feuerwehr Remscheid bittet alle Bürgerinnen und Bürger um einen verantwortungsvollen und aufmerksamen Umgang mit der aktuellen Wetterlage. Durch umsichtiges Verhalten können gesundheitliche Risiken reduziert und vermeidbare Notfälle verhindert werden.

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