PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Tatverdächtiger ermittelt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am 06. Juli wurde eine Skaterbahn mittels Sprühfarbe beschädigt (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6309698). Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau wurde ein möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht. Gegen den 18 Jahre alten Mann (deutsch) wurde ein Verfahren eingeleitet. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf Sachbeschädigungen tätigen, bringen Sie sich nicht in Gefahr, sondern informieren Sie umgehend die Polizei. Hinsichtlich Graffiti können derartige Feststellungen unter anderem sein: -Personen, die sich nachts oder zu untypischen Zeiten auffällig lange an Gebäuden, Mauerwerken oder ähnlichem aufhalten -auffällige Geräusche, wie das Schütteln von Spraydosen oder das Aufstellen von Leitern an Fassaden während der Dunkelheit oder -vermummte oder dunkel gekleidete Personen, die sich auf Brücken oder Bahnanlagen befinden. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/illegale-graffiti/. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Eisenach (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 00.45 Uhr in der Landgrafenstraße. Hier war ein Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Neben dem Lkw wurden außerdem unter anderem Baustellenabsperrungen sowie zwei Bäume durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt- Ergänzungsmeldung

    Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Am 08. Juli ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers im Bereich der B176 (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6311077). Im weiteren Verlauf erlag der 50 Jahre alte Mann seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren