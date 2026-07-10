Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Tatverdächtiger ermittelt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am 06. Juli wurde eine Skaterbahn mittels Sprühfarbe beschädigt (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6309698). Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau wurde ein möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht. Gegen den 18 Jahre alten Mann (deutsch) wurde ein Verfahren eingeleitet. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf Sachbeschädigungen tätigen, bringen Sie sich nicht in Gefahr, sondern informieren Sie umgehend die Polizei. Hinsichtlich Graffiti können derartige Feststellungen unter anderem sein: -Personen, die sich nachts oder zu untypischen Zeiten auffällig lange an Gebäuden, Mauerwerken oder ähnlichem aufhalten -auffällige Geräusche, wie das Schütteln von Spraydosen oder das Aufstellen von Leitern an Fassaden während der Dunkelheit oder -vermummte oder dunkel gekleidete Personen, die sich auf Brücken oder Bahnanlagen befinden. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/illegale-graffiti/. (jd)

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