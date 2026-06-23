Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendieben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Männern. Im Februar 2025 haben sie in einem Drogeriemarkt diverse Produkte gestohlen.

Am 26.02.2025 nahm das Duo gegen 10:00 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Westerfeldstraße diverse Kosmetikartikel an sich. Anschließend verließen sie das Geschäft ohne zu bezahlen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu einer Identifizierung der zwei Ladendiebe geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Fotos der Unbekannten.

Die Fotos der Diebe sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/207544

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität der Männer beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0

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