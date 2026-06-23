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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendieben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Männern. Im Februar 2025 haben sie in einem Drogeriemarkt diverse Produkte gestohlen.

Am 26.02.2025 nahm das Duo gegen 10:00 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Westerfeldstraße diverse Kosmetikartikel an sich. Anschließend verließen sie das Geschäft ohne zu bezahlen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu einer Identifizierung der zwei Ladendiebe geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Fotos der Unbekannten.

Die Fotos der Diebe sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/207544

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität der Männer beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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