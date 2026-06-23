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Polizei Bielefeld

POL-BI: Mazda entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - An der Südstraße entwendeten bisher unbekannte Täter einen Mazda. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 20.06.2026, 16:30 Uhr, und Montag, 22.06.2026, 08:00 Uhr.

Der Besitzer des grauen Mazda 6 aus dem Baujahr 2017 hatte den Wagen an der Südstraße, nahe Stadtring, abgestellt. Als er zum Abstellort zurückkehrte, war der Mazda nicht mehr dort.

Der Bielefelder erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei wegen Fahrzeugdiebstahls.

Hinweise zu dem Wagen und möglichen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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