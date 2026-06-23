POL-BI: Mazda entwendet
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Brackwede - An der Südstraße entwendeten bisher unbekannte Täter einen Mazda. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 20.06.2026, 16:30 Uhr, und Montag, 22.06.2026, 08:00 Uhr.
Der Besitzer des grauen Mazda 6 aus dem Baujahr 2017 hatte den Wagen an der Südstraße, nahe Stadtring, abgestellt. Als er zum Abstellort zurückkehrte, war der Mazda nicht mehr dort.
Der Bielefelder erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei wegen Fahrzeugdiebstahls.
Hinweise zu dem Wagen und möglichen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
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