PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beleidigung in Arztpraxis

Pirmasens (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer kam am Freitagmittag in eine Arztpraxis in der Pettenkoferstraße und verlangte eine schnelle Behandlung. Er wurde zum Warten aufgefordert und durch die Mitarbeiter auf das bestehende Halteverbot vor der Praxis hingewiesen. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und beleidigte die Mitarbeiter. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann bereits nicht mehr anzutreffen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 12:15

    POL-PDPS: Unfallstatistik: Anstieg bei Unfällen mit Personenschaden

    Pirmasens / Südwestpfalz (ots) - Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in der Südwestpfalz hat sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Unfälle reduziert. Das ist eine der Kernaussagen der heute (05.06.2026) veröffentlichten Unfallbilanz der Polizeidirektion Pirmasens. Die Polizeiinspektionen Pirmasens, Zweibrücken, Dahn und Waldfischbach ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 02.06.2026 – 15:25

    POL-PDPS: Mann schießt mit Schreckschusswaffe

    Pirmasens (ots) - Am Montag, den 01. Juni 2026 kurz nach 21 Uhr kam es im Bereich der Güterbahnhofstraße in Pirmasens zu einem Streit zwischen einem 21-jahre alten Mann aus Pirmasens und zwei 25 -und 34-jährigen Brüdern aus Pirmasens. Im Verlauf der Streitigkeiten sollen die beiden Brüder den 21-jährigen Mann körperlich angegangen und mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei der 21-Jährige an ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 16:07

    POL-PDPS: Mann durch Jugendliche bedroht

    Pirmasens (ots) - Am Sonntag, den 31. Mai 2026, gegen 19:00 Uhr kam es in Pirmasens in der Lemberger Straße im Bereich der Zufahrt Pettenkoferstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 64-jähriger Mann und zwei unbekannten männlichen Jugendlichen. Nach Angaben des 64-jährigen Mannes habe einer der Jugendlichen zu ihm gesagt, dass er ihn abstechen will und seinen Rucksack vom Rücken abgezogen. Es kam zu einem Gerangel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren