Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrug: Angeblich Falschgeld bei der Bank abgehoben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln - Betrüger gaben sich am Samstag, 20.06.2026, als Bankberater und Polizist aus und erlangten so Bargeld eines Bielefelders. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mittag erhielt der Senior den Anruf eines falschen Bankberaters, der ihm eine Lügengeschichte erzählte. Der Betrüger teilte mit, dass es bei der Bank des Bielefelders in letzter Zeit zur Ausgabe von Falschgeld gekommen sei. Der Senior bestätigte auf Nachfrage, dass er kürzlich Geld abgehoben hatte. Daraufhin forderte der Betrüger den Senior auf, die Seriennummern seiner Scheine vorzulesen. Dies sollte den Anschein einer regulären Prüfung erwecken. Tatsächlich erfuhr der Betrüger so, wie viel Geld der Senior zuhause hatte.

Da sich unter dem Bargeldbestand des Bielefelders Falschgeld befinden würde, würde nun ein Polizist vorbeikommen, um die falschen Scheine auszutauschen. Ein unbekannter Mann erschien an der Anschrift des Bielefelders an der Lennestraße, zeigte einen gefälschten Polizeiausweis vor und erlangte das Bargeld und die EC-Karte des Mannes. Während der Übergabe hielt der falsche Bankberater das Telefonat mit dem Senior aufrecht und teilte ihm mehrfach mit, dass er dem Polizisten trauen könne.

Der falsche Polizist soll wie folgt ausgesehen haben: männlich, etwa 45 Jahre alt, groß und sehr dick und mit schwarzen kurzen glatten Haaren. Bei der Tat war er komplett schwarz gekleidet. Er trug vermutlich ein Sweatshirt, eine Jogginghose und Turnschuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu verdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Legen Sie auf, wenn Sie am Telefon unter Druck gesetzt werden. Geben Sie keine Auskunft zu ihren sensiblen Daten oder über ihren Bargeldbestand und Wertsachen. Außerdem gilt immer: Die echte Polizei holt bei ihnen keinen Schmuck und auch kein Bargeld ab, um dieses zu schützen oder umzutauschen.

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