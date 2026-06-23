Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner wirft Flaschen auf Passanten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht eine Frau, die in der Nacht auf Sonntag, 21.06.2026, am Oberntorwall von einer Glasflasche getroffen wurde. Einem Bielefelder wird vorgeworfen, mehrere Glasfalschen aus seinem Fenster geworfen und mindestens eine Passantin und ein Fahrzeug getroffen zu haben.

Gegen 02.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Anwohner, der aus seiner Wohnung Flaschen warf. Am Obertorwall hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen auf.

Hinzugerufene Polizisten suchten den 27-jährigen Bielefelder in seiner Wohnung auf. Sie stellten dort einen Beutel mit Glasflaschen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Ein 21-jähriger Rietberger meldete sich eine Stunde nach der Tat auf der Polizeiwache Ost und gab an, dass sein VW Golf bei dem Flaschenwurf beschädigt worden war. Der 21-Jährige war mit seinem Wagen auf dem Oberntorwall in Richtung Jahnplatz gefahren. Als er sich im stockenden Verkehr befand, wurde der Wagen zwei Mal mit Glasflaschen beworfen. Dadurch entstanden Kratzer am hinteren Kotflügel und an der Heckstoßstange.

Der Rietberger und weitere Insassen im Fahrzeug sahen auch, dass eine Passantin von einer Flasche getroffen wurde.

Die Frau und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

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