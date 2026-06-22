Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind gerät unter Lkw

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Ein Lkw-Fahrer übersah am Montagmittag, 22.06.2026, einen radfahrenden Jungen und stieß mit ihm zusammen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Herford gegen 12:30 Uhr die Senner Straße, vom Südring kommend. Als er nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen wollte, übersah er einen 8-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg, parallel zum Lkw, fuhr. Der Lkw stieß mit dem Jungen zusammen, wodurch dieser stürzte und schwere Verletzungen erlitt.

Der 8-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

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