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Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind gerät unter Lkw

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Ein Lkw-Fahrer übersah am Montagmittag, 22.06.2026, einen radfahrenden Jungen und stieß mit ihm zusammen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Herford gegen 12:30 Uhr die Senner Straße, vom Südring kommend. Als er nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen wollte, übersah er einen 8-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg, parallel zum Lkw, fuhr. Der Lkw stieß mit dem Jungen zusammen, wodurch dieser stürzte und schwere Verletzungen erlitt.

Der 8-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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