POL-BI: Schildkröte auf A 2 Zufahrt
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - BAB 2 - Minden - Porta Westfalica - Veltheim - Eine Frau machte sich am Samstag, 20.06.2026, Sorgen um eine Schildkröte, die sich auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Löwenburg befand.
Gegen 10:50 Uhr ging der Anruf mit der ungewöhnlichen Meldung zu der Schildkröte bei der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke ein. Schnell waren die zuständigen Polizisten der Autobahnpolizeiwache Herford informiert und vor Ort.
Um mögliche Gefahren für das Tier und Autofahrer, wie beispielsweise Ausweichmanöver, zu verhindern, durfte die Schildkröte im Streifenwagen Platz nehmen. Mit einer, für das Tier, ungewohnten Geschwindigkeit ging die Fahrt in den Tierpark Herford, zu dem zwischenzeitlich ein Kontakt hergestellt worden war.
Der Aufenthalt auf der Autobahn endete für die etwa fussballgroße Schildkröte in den fachkundigen Händen der Herforder Tierpfleger, die zunächst dafür sorgen, dass das Tier wieder zu Kräften kommt.
Für die erfahrenen Autobahnpolizisten sind Tiere auf der Autobahn nicht ungewöhnlich, aber für sie war der Einsatz mit einer Schildkröte neu. Es bleibt die Vermutung, dass das Tier ausgesetzt wurde. In diesem Zusammenhang und mit Blick auf die Sommerferien weist die Polizei darauf hin, dass das Aussetzen von Haustieren nach dem Tierschutzgesetz verboten ist und zudem der Straftatbestand einer Tierquälerei erfüllt sein kann.
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