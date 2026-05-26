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Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in Huckarde sorgt für viel Rauch

FW-DO: Küchenbrand in Huckarde sorgt für viel Rauch
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Dortmund (ots)

Am Nachmittag des Pfingstmontag kam es in der Varziner Str. im Ortsteil Huckarde zu einem Küchenbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Mieter bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte die Wohnung schnell verlassen. Er wurde noch an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Ein Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr ging in die Wohnung vor und konnte den Brand schnell löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten die Beschädigungen auf die Küchenzeile begrenzt bleiben. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Wohnung mit Hochleistungslüftern entraucht. Abschließend konnten alle Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurück kehren.

Die Feuerwehr war mit 21 Kräften der Feuerwachen 5 (Marten) und 9 (Mengede), sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Matthias Kleinhans
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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