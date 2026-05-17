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Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in der Dortmunder Nordstadt

FW-DO: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in der Dortmunder Nordstadt
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Dortmund (ots)

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Wohngebäude an der Johanna-Melzer-Straße in der Dortmunder Nordstadt alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte von Passanten zur betroffenen Wohnung geführt. Im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannten Einrichtungsgegenstände in einer Küche. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Wohnungsmieter wurde vor Ort durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in die Dortmunder Unfallklinik transportiert. Da der Treppenraum nicht verraucht war, konnten die übrigen Bewohner das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen durften alle weiteren Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung wurde jedoch als unbewohnbar eingestuft. Die Ursache des Brandes wird nun durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 25 Einsatzkräften der Feuerwache 1 und des Rettungsdienstes vor Ort. Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Lagedienst
Gregor Kusemann
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: gkusemann@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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