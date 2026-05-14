Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall in Lindenhorst

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Dortmund (ots)

Am Donnerstag dem 14.05.2026 um 01:12 Uhr, wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen in die Fürst-Hardenberg-Allee alarmiert. Vor Ort stellte sich folgende Lage dar. Ein PKW war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem parkenden Fahrzeug, sowie einer Straßenlaterne kollidiert. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte sich selbstständig befreien und wurde bereits durch Ersthelfer betreut. Der Beifahrer war schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die ersten Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren ab und begannen mit der Versorgung der verletzten Personen. Zeitgleich wurde die Befreiung des eingeklemmten Beifahrers vorbereitet. Der eintreffende Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der beiden Personen und führte die Maßnahmen fort. Es konnte mit technischem Gerät zügig eine Öffnung des Seitenbereiches geschaffen werden, über welche der Beifahrer schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte. Beide Insassen des PKW wurden, nach der weiteren Versorgung vor Ort, in umliegende Krankenhäuser transportiert. Drei Personen, welche sich in einem unbeteiligten Fahrzeug befanden, wurden Augenzeugen des Unfalles und durch speziell geschultes Personal der Feuerwehr vor Ort betreut. Die Fürst-Hardenberg-Allee musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwache 2 (Eving), die Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte), sowie der Einsatzführungsdienst (B-Dienst). Weiterhin waren Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei vor Ort. Die Feuerwehr konnte um 02:15 Uhr die Maßnahmen beenden und die Einsatzstelle verlassen.

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