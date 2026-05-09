Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW fährt gegen Stadtbahn - Eine verletzte Person

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Dortmund (ots)

Dortmund - Asseln: Bei einem Unfall in Dortmund ist am späten Nachmittag ein PKW seitlich mit der U-Bahnlinie U43 Richtung Dorstfeld kollidiert. Die Feuerwehr wurde gegen 17:36 Uhr alarmiert.

Die Fahrerin des Autos konnte ihr Fahrzeug mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer der U-Bahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

Das Auto hatte sich nach dem Zusammenstoß an der Bahn verkeilt. Mithilfe eines Greifzuges unterstützte die Feuerwehr den Notfallmanager der DSW21 dabei, das Fahrzeug von der U-Bahn zu lösen. Anschließend konnte die Bahn zur technischen Überprüfung und Wartung weiterfahren.

Im Einsatz waren zehn Kräfte der Feuerwache 3 (Asseln), zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug.

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