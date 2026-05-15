Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: PKW fährt gegen Mauer - Insassen im Fahrzeug eingeschlossen

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Burscheid (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße (L58) hat am Freitagnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 15:20 Uhr wurde zunächst der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid zu einem gemeldeten Verkehrsunfall alarmiert. Nach ersten Informationen sollte ein Pkw gegen eine Wand gefahren sein.

Noch bevor die ersten Kräfte ausrückten, gingen weitere Notrufe bei der Leitstelle ein. Aufgrund der neuen Hinweise, dass möglicherweise Personen im Fahrzeug eingeklemmt beziehungsweise eingeschlossen sein könnten, wurde das Einsatzstichwort umgehend erhöht.

Zusätzlich zum Löschzug Stadtmitte alarmierte die Leitstelle daraufhin die Löschzüge Dierath und Paffenlöh, sowie zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes mit mehreren Rettungswagen und Notärzten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Ein Pkw war aus ungeklärter Ursache zunächst gegen eine Mauer geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert und kollidierte anschließend mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Der Fahrer sowie der Beifahrer waren nicht im Fahrzeug eingeklemmt, konnten dieses jedoch nicht selbstständig verlassen. Sie galten als eingeschlossen und verletzt. Um eine patientenschonende Rettung sicherzustellen, setzten die Einsatzkräfte hydraulisches Rettungsgerät ein.

In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnten beide Personen aus dem Fahrzeug befreit und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung an diesen übergeben werden.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Bürgermeister-Schmidt-Straße, im Bereich der Einsatzstelle, vollständig gesperrt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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