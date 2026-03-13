Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Schuppen brennt - Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers auf Wohngebäude

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Burscheid (ots)

Am Donnerstagabend wurden die wurden die Löschzüge Stadtmitte, Hilgen und Paffenlöh um 20:57 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand in den Ortsteil Maxhan alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein etwa 12 × 12 Meter großer Schuppen bereits in Vollbrand. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Wohnhaus in einer Entfernung von rund 10 bis 15 Metern, sodass ein Übergreifen der Flammen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Zudem befanden sich rund um den Schuppen Sträucher, Büsche und weitere Vegetation, wodurch ebenfalls die Gefahr bestand, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen umfangreichen Löschangriff ein. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Zur Bekämpfung der Flammen kamen mehrere C-Rohre zum Einsatz. Parallel wurde eine Riegelstellung zum Schutz des angrenzenden Wohnhauses aufgebaut.

Zeitweise waren bis zu fünf C-Rohre gleichzeitig im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Wohnhaus sowie die umliegende Vegetation zu verhindern.

Die Wasserversorgung wurde über mehrere Hydranten sichergestellt, unter anderem auch über einen Hydranten entlang der B51. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Burscheid im Einsatz. Der Schuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Eine Ausbreitung des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus sowie auf umliegende Sträucher und Büsche konnte jedoch erfolgreich verhindert werden.

Die Brandursache ermittelt nun die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 00:30 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Burscheid, übermittelt durch news aktuell