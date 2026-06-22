Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrt mit fremdem Auto gestoppt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine polizeibekannte Bielefelderin fiel am Freitagmorgen, 19.06.2026, mit einem fremden Auto am Bielefelder Hauptbahnhof auf. Sie muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

Gegen 07:00 Uhr wurde die Polizei Bielefeld von der Bundespolizei informiert, dass eine polizeibekannte 30-jährige Bielefelderin bei einer Kontrolle aufgefallen sei, da sie den Schlüssel zu einem SUV mit sich führte.

Die wegen diverser Drogendelikten bekannte Frau gab an, dass sie das Auto eines 70-jährigen Herforders mit dessen Einverständnis nutzen würde. Der 70-jährige Fahrzeughalter verneinte auf Nachfrage der Polizei die Darstellung: Die Frau war ohne Absprache mit dem Auto nach Bielefeld gefahren.

Der Drogenvortest verlief bei der Bielefelderin, die keine Fahrerlaubnis besitzt, positiv auf Kokain und auf MDMA, den Hauptwirkstoff von Ecstasy. Sie wurde für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Die 30-Jährige muss sich nun für den unbefugten Gebrauch des Autos, für das Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

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