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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nach Sekundenschlaf

POL-BI: Unfall nach Sekundenschlaf
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Heepen - Am Montag, 22.06.2026, überschlug sich ein junger Autofahrer auf der A2 und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15:30 Uhr befuhr der 19-jähriger Oerlinghauser die A2 in Richtung Dortmund. Hinter der Anschlussstelle Ostwestfalen-Lippe verlor er die Kontrolle über seinen Seat Ibiza, kollidierte mit der linken Betonschutzwand und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem linken Fahrstreifen auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der 19-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Beamten berichtete er, dass er eingeschlafen sei. Dann habe er bemerkt, dass der Wagen nach rechts abgekommen war und versuchte gegenzulenken. Dabei verlor er die Kontrolle über den Seat.

Der linke und der mittlere Fahrstreifen mussten für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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