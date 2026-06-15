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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Erkelenz: Bauxhof (BTM)
   - Hückelhoven-Baal: Bahnstraße (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Frelenberg: In der Mulde (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Marienberg: Grenzweg (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Scherpenseel (Alkohol/BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Wegberg-Arsbeck: Heuchterstraße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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