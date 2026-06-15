POL-HS: Kleinkrafträder entwendet

Wassenberg (ots) - Unbekannte Täter machten sich an zwei Handwerkerfahrzeugen zu schaffen. Auf dem Forster Weg schlugen sie an einem Wagen eine Scheibe ein und erbeuteten diverse Arbeitsgeräte. An der Gladbacher Straße schnitten sie an einem Pritschenwagen ein Sicherheitsnetz auf und entkamen mit Arbeitsgeräten für den Dachbau. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (11. Juni). Die ...

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