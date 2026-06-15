POL-HS: Kleinkrafträder entwendet
Geilenkirchen (ots)
An der Konrad-Adenauer-Straße wurden zwei Kleinkrafträder entwendet. Eines der beiden Zweiräder konnte am 14. Juni (Samstag), gegen 7.45 Uhr, an der Lütticher Straße wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Ermittlungen beim Eigentümer ergaben, dass ein weiteres Zweirad fehlte, welches ebenfalls an der Konrad-Adenauer-Straße in einem Hinterhof parkte. Beide Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt abgemeldet und nicht fahrbereit.
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