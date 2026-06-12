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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 56

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Freitag, 12. Juni, ereignete sich gegen 11.05 Uhr auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Abfahrt Tüddern/Höngen ein Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Frau starb. Sie war mit einem Pkw Peugeot, mit niederländischen Kennzeichen, auf der B 56 aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Heinsberg unterwegs. Dabei geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur für den Gegenverkehr, wo sie mit einem Lkw kollidierte, der in Richtung Niederlande unterwegs war. Durch den Aufprall zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Auch der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Die B 56 ist zurzeit für die Dauer der Unfallaufnahme ab der Auffahrt Tüddern in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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