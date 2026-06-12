POL-HS: Kleinkraftrad entwendet
Übach-Palenberg-Marienberg (ots)
Zwischen dem 10. Juni (Mittwoch), 16.30 Uhr, und dem 11. Juni (Donnerstag), 16.40 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Grenzweg ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio, das in einer Einfahrt abgestellt war.
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