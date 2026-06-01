Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle angezeigt

Halver (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden mehrere Fahrzeuge durchwühlt. An der Tauberstraße erbeuteten Unbekannte aus zwei Fahrzeugen eine Geldbörse mit diversen Karten und Dokumenten sowie mehrere Smartphone-Ladekabel. An der Südstraße machte sich ein Unbekannter zwischen 3.18 und 3.26 Uhr an einem Wagen zu schaffen. Aufnahmen einer Videokamera zeigen, wie der etwa 1,90 Meter große Mann etwas aus einem Lieferwagen nimmt, es dann aber zurück legt. Der Unbekannte trug T-Shirt, Weste, kurze Hose und dunkle Schuhe.

Am Sonntag zwischen 16.30 und 19.10 Uhr wurde an den Lütgenheide ein E-Scooter gestohlen. Ein Freund des Eigentümers fand den beschädigten Roller kurze Zeit später einige Meter vom Abstellort entfernt. (cris)

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