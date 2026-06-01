Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Hemer (ots)

Taschendiebe haben am Samstagmorgen in Hemer zugegriffen. Ungefähr zeitgleich zwischen 10.30 und 11 Uhr wurden einer 83-Jährigen in einem Warenhaus am Neuen Markt/ Hauptstraße und einer 65-jährigen Frau in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße die Geldbörsen gestohlen. Die 65-Jährige konnte sich noch an eine "Berührung" mit einer anderen Kundin erinnern. Die Unbekannte ist korpulent, wird auf 35 bis 45 Jahre geschätzt und hat schulterlange, braune Haare. Beide Frauen hatten ihre Geldbörsen in Hand- oder Umhängetaschen verwahrt. Kurz vor diesen Vorfällen gab es zwei weitere Taschendiebstähle sowie einen Wechseltrickbetrug in Menden. Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass Kunden ihre Geldbörsen beim Einkaufen gerne in den Einkaufswagen legen oder an den Haken hängen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen im heimischen Discounter "um die Ecke" ist groß. Doch niemand behält seinen Einkaufswagen beim Einkaufen immer im Blick und die Diebe gehen äußerst geschickt vor. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen. Keinesfalls darf die PIN mit der Bankkarte zusammen im Portemonnaie verwahrt werden. (cris)

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