Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand einer Hütte

Streit nach Kneipenbesuch

Lüdenscheid (ots)

Am Mengelsiepen brannte eine Holzhütte am Freitagabend ab. Nun werden Zeugen gesucht. Gegen 19.40 Uhr meldeten Anwohner die Flammen an der Holzhütte im Wald. Zuvor habe dort nach ersten Schilderungen ein Mann randaliert, der womöglich unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht nach Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Der Mann, der zuvor an der Hütte gesichtet wurde, wird als 30-40 Jahre alt, blond und schlank beschrieben. Er habe ein blaues Hemd mit weißen Streifen getragen. Ob er für die Verursachung in Frage kommt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die 0235190990 entgegen.

Zwei Männer wurden nach einem Streit nach einem Kneipenbesuch in Gewahrsam genommen. Zeugen riefen am Sonntagmorgen um 3 Uhr die Polizei, da mehrere Personen auf einen 25-Jährigen in der Grabenstraße einschlugen. Drei bis vier Personen hätten den Mann zu Boden gebracht. Ein 21- und ein 19-Jähriger wurde daraufhin angetroffen. Sie liefen vor der Polizei davon und konnten trotz Widerstand überwältigt werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. Hintergrund war womöglich eine Auseinandersetzung bei einem vorherigen Kneipenbesuch in der Gartenstraße. Der 25-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Tatgeschehen und möglichen weiteren Beteiligten.

Unbekannte hebelten über das Wochenende an der Tür eines Mehrfamilienhauses am Buchfinkenweg. Sie gelangten nicht ins Innere. Wer hat zwischen Freitag und Sonntag etwas beobachtet? (lubo)

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