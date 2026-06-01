POL-MK: Motorroller gestohlen

Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet nach einem vermissten Elfjährigen aus Iserlohn. Der Junge wollte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr "nur kurz" nach draußen, kam jedoch nicht wieder nach Hause. Die Eltern meldeten ihn in der Nacht als vermisst. Seitdem laufen umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem mit einem Hubschrauber im Bereich Innenstadt. Ein Mantrailer verfolgte seine Spur bis zum Seilersee. Als der Junge das ...

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