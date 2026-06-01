Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Motorroller gestohlen
Meinerzhagen (ots)
Am Wochenende wurde ein Motorroller am Siepener Weg entwendet. Der schwarze Piaggio-Roller wurde Samstagabend noch vor einem Wohnhaus geparkt. Sonntagfrüh war er weg. Hinweise an die 0235491990. (lubo)
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