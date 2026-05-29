Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogen am Steuer

Iserlohn (ots)

Zum zweiten Male binnen zwei Tagen erwischte die Polizei am Donnerstag gegen Mittag in Letmathe einen 38-jährigen Iserlohner am Steuer eines Pkw, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Auch diesmal besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss verschiedener Drogen stand. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Der 38-jährige bekam weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, die Halterin des Fahrzeugs wegen Zulassens der Fahrt ohne Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher.

Am Abend fiel einer Polizeistreife im Bereich Altstadt ein Fahrzeug auf, dass sichtbar zu schnell unterwegs war und immer wieder stark beschleunigte. Die Polizeibeamten stoppten den Fahrer an der Rahmenstraße. Verschiedene Ausfallerscheinungen veranlassten die Polizeibeamten, ihn zur Abgabe einer Blutprobe zur Wache zu bringen. Der 40-jährige Iserlohner zeigte außerdem einen griechischen Führerschein vor. Da er bereits längere Zeit in Deutschland lebt, hätte er diese Fahrerlaubnis eigentlich umschreiben lassen müssen. Eine Recherche in den Systemen ergab jedoch, dass ihm eine deutsche Fahrerlaubnis bereits entzogen und keine neue beantragt wurde. Er wurde bereits im April wegen desselben Vergehens angezeigt. Der Mann bekam deshalb nun zwei weitere Anzeigen: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Anzeige Nr. 3 gab es gegen den Halter des Fahrzeugs wegen Zulassens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis. (cris)

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