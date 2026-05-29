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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer auf Balkon - E-Scooter gestohlen - Ladendieb

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag um 12.30 Uhr ist auf einem Balkon eines Bürogebäudes an der Friedrichstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Feuer zerstörte eine Sitzgarnitur und ließ die gläserne Balkonbrüstung zerbersten.

An der Realschule am Hemberg wurde am Donnerstagmorgen ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei hat das Elektrokleinfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Ein 40-jhähriger Altenaer wurde am Donnerstag gegen 15.25 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring erwischt. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn, wie er eine Kappe versteckte und hielt ihn am Ausgang auf. Die Polizei fand bei dem Mann ein Messer, weshalb nun ermittelt wird wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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