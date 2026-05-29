Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkstattwagen aufgebrochen - Feuer in leerem Gebäude - Taschendiebe

Menden (ots)

Diebe waren zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf einem Firmengrundstück an der Iserlohner Landstraße unterwegs. Dort brachen sie die Türen dreier Firmenwagen auf und entwendeten hieraus hochwertige Werkzeuge. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Am Donnerstag brannte in der ehemaligen Papierfabrik an der Hönnetalstraße ein Haufen aus Papier und Müll. Das Feuer beschädigte auch Gebäudebestandteile. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (cris)

Eine 75-jährige Mendenerin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter am Stuckenacker bestohlen. Sie betrat das Geschäft gegen 11.45 Uhr. Die Geldbörse lag zu diesem Zeitpunkt in ihrer Handtasche. Eine Viertelstunde später war das Portemonnaie samt Inhalt weg. Sie konnte der Polizei später nichts zu möglicherweise verdächtigen Begegnungen schildern. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen der Jacke. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell