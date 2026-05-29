PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkstattwagen aufgebrochen - Feuer in leerem Gebäude - Taschendiebe

Menden (ots)

Diebe waren zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf einem Firmengrundstück an der Iserlohner Landstraße unterwegs. Dort brachen sie die Türen dreier Firmenwagen auf und entwendeten hieraus hochwertige Werkzeuge. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Am Donnerstag brannte in der ehemaligen Papierfabrik an der Hönnetalstraße ein Haufen aus Papier und Müll. Das Feuer beschädigte auch Gebäudebestandteile. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (cris)

Eine 75-jährige Mendenerin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter am Stuckenacker bestohlen. Sie betrat das Geschäft gegen 11.45 Uhr. Die Geldbörse lag zu diesem Zeitpunkt in ihrer Handtasche. Eine Viertelstunde später war das Portemonnaie samt Inhalt weg. Sie konnte der Polizei später nichts zu möglicherweise verdächtigen Begegnungen schildern. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen der Jacke. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 09:58

    POL-MK: Einbruchversuch

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte versuchten gestern, zwischen 18 und 19.25 Uhr, die Tür zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glatzer Straße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden an der Tür. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wem ist gestern an der Glatzer Straße etwas verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 08:00

    POL-MK: Mit 102 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft

    Iserlohn/ Menden (ots) - Die Polizei führte am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen in Iserlohn und Menden durch. Insgesamt passierten 895 Fahrzeuge die Messstellen. Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße fest. Der Spitzenreiter war innerorts mit 102 statt 50 km/h unterwegs. Der Kontrolltag begann morgens in Iserlohn. In der Straße Im Wiesengrund überprüfte die Polizei von 6:35 bis 8:20 Uhr 166 Fahrzeuge in einer ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 15:32

    POL-MK: Unfallverursacher flüchtet mit auffälligem Lkw - Zeugen gesucht!

    Iserlohn (ots) - Die Polizei Iserlohn sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, die sich am Mittwochnachmittag ereignet hat. Unfallzeit: Mittwoch, 27.05.2026, um 14:45 Uhr Unfallort: 58636 Iserlohn, Kreuzungsbereich Westfalenstraße / Im Wiesengrund Sachschaden: ca. 5.000 Euro (keine Verletzten) Unfallhergang Zum Unfallzeitpunkt bog ein Lkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren